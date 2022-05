Ordinanza sulla movida, il sindaco se la prende con i rappresentanti delle imprese ma poi si calma

L’ordinanza che strozza la movida manduriana sarà rivista ammorbidendo i limiti che più contrastavano con l’attività dei locali a partire dall’orario di chiusura che dall’una sarà spostato alle tre. Così nella riunione dell’altro ieri si è raggiunto l’accordo tra la rappresentanza dei gestori e titolari di locali di somministrazione alimenti e bevande e il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro.

L’incontro che si è svolto nel comune con la presenza dei commercianti e il sindaco collegato via Skype per via della sua positività al Covid. L'incontro è iniziato con una vera invettiva del primo cittadino che si è lamentato di come la categoria e i manduriani in generale non hanno gradito la sua ordinanza. «Non dovevate farlo, per colpa vostra prendo insulti da tutti», ha esordito Pecoraro aggiungendo minacce velate agli esponenti delle associazioni presenti. Dura anche la reazione iniziale dell’assessore al commercio, Isidoro Mauro Baldari che ha sospettato la non regolarità di molti locali del centro per quanto riguarda il rispetto degli spazi e tributi vari. Accuse queste che non sono piaciute alla categoria la quale ha invitato l’assessore, se si stente sicuro di ciò che dice, a far fare i controlli ed eventualmente sanzionare i responsabili risparmiandosi di colpire nel mucchio.

Dopo la sfuriata iniziale, il sindaco pare si sia convinto a smussare gli aspetti dell’ordinanza che creano maggiori contrasti. Oltre all’orario di chiusura che sarà protratto sino alle tre, dovrebbe essere eliminato il divieto all’interno dei locali dell’uso di bicchieri di vetro, la diffusione nei locali della musica nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e la responsabilità dei gestori di quanto avviene all’esterno delle proprie attività. Il sindaco si è quindi impegnato ad annullare l’ordinanza contestata sostituendola con una nuova ma non ha dato tempi in cui questo avverrà.

Al tavolo hanno preso parte il presidente di Confcommercio Manduria, Dario Daggiano, i referenti cittadini di Confesercenti e Casaimpresa, rispettivamente Gianna Greco e Ernesto Soloperto. Per l’amministrazione era anche presente l’assessora al Turismo, Antonella De Marco.