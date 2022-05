La critica dei civici: «un’amministrazione «totalmente incapace che parla bene, ma razzola malissimo

«L’amministrazione Pecoraro intima ai cittadini proprietari di fondi e fabbricati adiacenti alle strade comunali la pulizia delle sterpaglie ma non provvede a fare altrettante nelle aree di sue proprietà arrecando rischio alla circolazione di pedoni ed autoveicoli

A sollevare il problema sono gli attivisti dei movimenti civici, Manduria Migliore e Federcivica che in un comunicato stampa criticano l’atteggiamento del governo cittadino di scaricare sui cittadini responsabilità, norme e divieti, che l’Ente comunale per primo non rispetta. «Lo abbiamo visto con la ignobile ordinanza contro la movida, nella quale gli esercenti sono stati invitati a trasformarsi in giustizieri della notte onde punire gli avventori incivili anziché coordinare il lavoro delle forze dell’ordine, polizia municipale in primis», rilevano i civici ricordando inoltre la vicenda delle strisce blu alle marine applicate in strade che «quando si trattava di necessità di manutenzione ed opere di urbanizzazione venivano definite private salvo poi “magicamente” diventar pubbliche quando si tratta invece di far cassa, ed in mille altre occasioni».

«Un’amministrazione «totalmente incapace che parla bene, ma razzola malissimo», per i due movimenti che mettono in luce come «questo paese – scrivono -, è preda della più assoluta incuria, erbacce e sporcizia ovunque, anche in pieno centro cittadino e nei luoghi adiacenti, per non parlare delle periferie, divenuti posti molto frequentati dal sindaco Pecoraro in campagna elettorale ma, ora, dimenticati dall’amministrazione».

La domanda è ovvia per i civici: «quale autorevolezza e credibilità può dunque avere un sindaco ed una maggioranza che chiedono ai privati qualcosa che loro stessi non sono stati in grado di assicurare per quanto di loro competenza? La risposta – conclude la nota -, la conoscono bene tutti i manduriani».