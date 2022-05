Strisce gialle davanti casa del sindaco, Breccia chiede chiarimenti: “un altro caso di saltafila?”

Il consigliere comunale di Italexit-Mandurianoscia, Mimmo Breccia, ha depositato ieri una richiesta di accesso agli atti per avere copia della richiesta della segnaletica orizzontale che un’impresa incaricata dal comune ha realizzato alcuni giorni fa davanti all’abitazione del sindaco Gregorio Pecoraro. Si tratta delle strisce gialle che impediscono la sosta davanti al garage del primo cittadino.

Lo stallo in questione che ha una dimensione doppia di quella regolamentare, ha suscitato la curiosità del consigliere che intende verificare se tutto sia stato fatto seguendo i normali canali e se l’attesa sia stata uguale a quella di tanti cittadini manduriani, alcuni dei quali con disabilità, che per lo stesso servizio attendono sino a sei mesi.

«Il nostro caro sindaco ci ha abituato a cose peggiori per cui non mi meraviglierebbe scoprire un altro salto di fila», afferma Breccia facendo chiaro riferimento all’episodio della somministrazione della prima dose del vaccino anticovid per la quale Pecoraro ed altri amministratori hanno saltato la fila.