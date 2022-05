Il presidente manduriano di Legambiente si candida per il consiglio comunale di Sava

L’avvocato manduriano, Giuseppe De Sario, presidente di Legambiente Manduria, si è candidato come consigliere al comune di Sava nella lista civica “Movimento per Sava” in appoggio al candidato sindaco del centrosinistra, Giulio Rossetti. Non riuscendoci mai a farsi eleggere nel suo comune dove svolge attività professionale, De Sario tenta così la carta nel vicino comune di origine della moglie. Cittadina che con Manduria sconta un profondo contenzioso ambientale riguardante il depuratore. Non è stato un caso, forse, che la Legambiente dell’avvocato candidato sia stata l’unica associazione ambientalista ad approvare in toto la linea del depuratore a Urmo, delle trincee drenanti alla Masseria Marina e persino al futuro scarico emergenziale nel mare di Torre Colimena.

Per Legambiente Manduria, infatti, così come è riportato nelle osservazioni presentate al progetto dell’Acquedotto pugliese, «l’effluente rilasciato dall’impianto di depurazione sarà conforme sia alla Tabella 4 dell’allegato 5 per il riutilizzo irriguo (quindi acqua pulita, ndr). Anche rispetto al paventato “impatto meccanico” – assicura l’associazione di cui De Sario è presidente - non sussiste in quanto i volumi associati all’effluente sono di gran lunga inferiore a quelli movimentati dai cicli delle maree».

Nessun rischio, insomma, per l’associazione del candidato De Sario, sia perché l’acqua che andrà in mare sarà comunque pulita e sia perché, tutto sommato, la sua quantità non sarà superiore a quella delle normali maree. Tutto in linea, insomma, con la politica del comune di Sava che De Sarlo si candida ad amministrare.