Consiglio comunale urgente per aumentare la tassa sui rifiuti

Convocazione sul filo di lana ieri del consiglio comunale fissato per le ore 17,30 di oggi. Unico punto all’ordine de giorno, il piano economico finanziario pluriennale dei rifiuti che deve essere approvato entro fine mese altrimenti salta il bilancio e di conseguenza l’amministrazione Pecoraro.

Il presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi, è arrivato con l’affanno a convocare l’assemblea per discutere ed approvare un atto che ai manduriani non piacerà. La maggiorana oggi approverà (salvo sorprese al momento impensabili) l’ennesimo aumento delle tariffe a carico delle famiglie. Nonostante la discarica ospitata sul proprio territorio (la seconda in trent’anni) dove conferiscono i rifiuti una trentina di comuni, i manduriani dovranno sopportare un aumento tra il 1,5 e il 2% sulla bolletta della spazzatura.

A differenza del precedente anno, inoltre, per il 2022 non ci saranno le agevolazioni Covid riservati alle famiglie più bisognose e quindi la mazzata sarà distribuita equamente tra tutti i contribuenti.

La decisione di riunire in tutta fretta il consiglio per oggi è stata comunicata ieri ai capigruppo che hanno lamentato l’inerzia dell’amministrazione che non ha provveduto per tempo a predisporre gli atti obbligando così i consiglieri a studiarseli in queste ore senza passare dall’apposita commissione.

Il presidente Dinoi ha giustificato il ritardo addebitando la colpa all’Ager, Agenzia regionale dei rifiuti, la quale avrebbe trasmesso solo ieri la relazione del piano economico proposto dal comune.