Consiglio comunale online, la maggioranza alla prova del nove

Per la presenza di un consigliere comunale positivo al Covid questa mattina il Consiglio comunale di Manduria si terrà in remoto. La seduta sarà molto importante dal punto di vista politico perché la maggioranza dovrà dimostrare di avere ancora la superiorità dei numeri. Sulla bilancia, infatti, la differenza dei due piatti è solo di una unità: tredici per il sindaco e 12 per l’opposizione.

Tra gli argomenti di maggiore interesse c’è la concessione trentennale ad una società di telefonia dell’area interna al vecchio tribunale, un’altra concessione dell’ex asilo Bianchetti alla Asl e il piano triennale dei lavori pubblici. L’importante appuntamento sarà diffuso in diretta sul sito www.lavocedimanuria.it