Gugliotti aggredito, la solidarietà del sindaco di Manduria

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha espresso solidarietà al sindaco di Castellaneta e presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti, aggredito vigliaccamente da un gruppo di suo concittadini.

«Essere sindaco – si legge nella nota di Pecoraro -, comporta gravose responsabilità delle quali noi sindaci siamo consapevoli e ogni giorno cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre capacità per migliorare la qualità della vita sui nostri territori». «Troppo spesso però – prosegue il sindaco -, si viene etichettati come unici responsabili di tutto quello che non va nelle nostre comunità. Non si deve più tollerare nessuna forma di violenza, fisica o verbale», conclude.