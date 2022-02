Il Pd manduriano: sì ad un nuovo "ospedaletto", ma non si tocchi il Giannuzzi

Il Partito Democratico di Manduria accoglie favorevolmente il progetto dell’ospedale di comunità al vaglio della giunta regionale, purchè non si tocchi il Marianna Giannuzzi. La posizione del partito cui fa parte il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, teme che tale progetto possa essere l'ennesimo danno per l’ospedale messapico già fortemente penalizzato dall'avvento della pandemia.

Gli ospedali di comunità, come si spiega anche nel comunicato stampa del Pd messapico, sono strutture che svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, destinate a pazienti che necessitano di cure di media o bassa intensità clinica (con un numero da 20 a massimo 40 posti letto) gestite prevalentemente dagli infermieri e dai medici curanti dei pazienti stessi.

«Ciò significa – prosegue la nota del partito - che essendone oggettivamente differente la funzione, l'ospedale di comunità non potrà e non dovrà, mai e in nessun caso, sostituire l'ospedale Giannuzzi né potrà bloccarne o affievolirne il processo di potenziamento ripetutamente garantito dalle istituzioni preposte, pure, in occasione del consiglio comunale monotematico dello scorso ottobre 2021».

A tal proposito, il Partito Democratico di Manduria ritiene necessario che si faccia chiarezza circa l'allocazione del cosiddetto ospedaletto che «con le cospicue risorse finanziare messe a disposizione dal Pnrr – scrive - non potrà che avere una sede sua propria di nuova costruzione».

Per questo il piddì manduriano invitano i propri rappresentanti provinciali e regionale del partito «a monitorare il progetto in corso di valutazione attraverso un intervento fattivo presso gli organi ed enti a ciò preposti e si chiede il coinvolgimento della rappresentanza locale del Partito Democratico, che, in ragione della conoscenza minuziosa ed approfondita del territorio, crede di poter essere utile a segnalare fronti prioritari e tempistiche di criticità, con l’unico obiettivo dell'accrescimento dell'offerta di salute in favore della collettività».