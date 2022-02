Il gruppo Gea2 porta in giunta l'avvocatessa De Marco

Come anticipato ieri dal nostro giornale, il gruppo di maggiornaza "Gea2" ha indicato l'avvocatessa Antonella De Marco come assessore mancanta nella giunta Pecoraro.

La professionista che è nata e vive a Pulsano prenderà il posto della dimissionaria Alessandra Dimagli e curerà le deleghe alla Cultura e Biblioteca, Turismo e Marketing Territoriale, Spettacolo e Grandi Eventi, Fondi Europei.

La neo assessora viene presentata così dal suo gruppo: esperta in diritto di famiglia e delle persone, in diritto sanitario e responsabilita' medica, in diritto fallimentare, in diritto del lavoro e della previdenza sociale, in diritto proprietario, punto di contatto Horizon 2020 per CE dal 2015 componente CPO Regione Puglia dal 2015. Componente del Comitato indirizzo e verifica dell’IRRCS Giovanni Paolo II di Bari, Vicepresidente Zonta International Taranto dal 2020, Referente del progetto Zonta says No per le scuole contro la violenza di genere dal 2014, Referente per Zonta Club International ONU Ginevra per il progetto She trade.