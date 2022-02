Gea1+ Gea2, ad ognuno un assessore e spunta quello dell’avvocatessa Demarco

Da ieri il gruppo di maggioranza “Gea” è diviso in due. Tre resteranno con la vecchia sigla ed altri tre con quella provvisoria di misto di maggioranza. Non cambia nulla per la maggioranza (i sei consiglieri restano fedeli a Pecoraro), ma cambia la titolarità dei due assessorati.

La già nominata Maria Angela Marasco resta in capo ai “Gea 1” mentre i tre del gruppo “Gea 2” ne nomineranno un’altra. Tra i nomi più gettonati che dovrebbe prendere il posto della dimissionaria Alessandra Dimagli, si fa quello di Antonella De Marco, avvocatessa civilista moglie dell’avvocato Gaetano Dimarco, di Pulsano lei, manduriano lui. «Niente ancora di certo, sono solo ipotesi su cui si sta discutendo, dobbiamo ancora parlare con il sindaco», dichiara il marito della probabile assessora alla quale andrebbero le deleghe alla Cultura e Biblioteca, Turismo e Marketing Territoriale, Spettacolo e Grandi Eventi, Fondi Europei.

I due Gea dovranno ora indicare i rispettivi capigruppo che dovrebbero essere così distribuiti. Il consigliere Agostino Capogrosso dovrebbe guidare i “Gea1” mentre Michele Matino sarà il portavoce dei “Gea2”.