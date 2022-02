Il Comune sbaglia lo stemma della Regione Puglia, Bullo: a quando un assessore alla geografia?

Dopo il «calendario pazzo» con le festività e indirizzi sbagliati, il Comune di Manduria si presenta con un’altra gaffe istituzionale: lo stemma della Regione Puglia. Il logo obsoleto con l’albero d’ulivo racchiuso all’interno di un esagono rosso e cinque punti verdi sullo scudo giallo, uno per ogni provincia, è stato stampato sul materiale propagandistico della Fiera Pessima. Da diciotto anni i punti verdi sono sei, uno per ogni provincia. Il primo a notare l’errore è stato il consigliere comunale di opposizione, Lorenzo Bullo che commenta la svista con sarcasmo: «Un assessore con delega alla geografia, no?», scrive su Facebook Bullo con una piccola lezione di araldica indirizzata all’assessore al Commercio, Isidoro Mauro Baldari. «Le sei sfere verdi sul logo – scrive Bullo -, non sono un vezzo cromatico, ma l’indicazione delle sei province dopo l’istituzione della Bat». E aggiunge, con ironia. «Con un pennarello verde, aggiungi la sfera verde al logo affisso zona fiera».

Inevitabile, poi, il riferimento all’abbaglio del «calendario pazzo», non più distribuito e diventato ormai pezzo di collezione delle cose strane. «Capisco l’entusiasmo per il ritorno della nostra amata fiera – infierisce Bullo -, ma è possibile che questa amministrazione (dopo i calendari mi sarei aspettato più attenzione), non riesca neanche a copiare dal sito istituzionale della Regione Puglia il logo aggiornato con l’indicazione delle 6 province?».

Il danno, almeno in parte, è già compiuto perché l’araldica regionale che non riconosce la Bat è stata già stampata sui pannelli montati all’ingresso della sede fieristica e su tutto il materiale propagandistico che da diversi giorni gira in rete e sui prestampati per i contratti e brochure vari. Almeno per quanto si vede in giro, sperando che il materiale propagandistico cartaceo, manifesti 6x3 compresi, non sia andato già in stampa. Così come era accaduto con i calendari quando gli errori furono scoperti a materiale già consegnato e pronto per essere diffuso.