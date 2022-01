I consiglieri di maggioranza pubblicano orgogliosi la foto di un cantiere pubblico

Sulla pagina Facebook del gruppo di maggioranza del Comune di Manduria, sono state pubblicate delle foto che testimoniano l’inizio dei lavori di ristrutturazione della scuola Enrico Fermi. La notizia viene presentata con orgoglio dai consiglieri di Gregorio Pecoraro che ringraziano il sindaco, tutti, ma proprio tutti per l’enorme sforzo: «Grazie al s𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨, agli a𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐑𝐚i𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢, ai c𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 e al personale tutto dell'ufficio tecnico che da mesi seguono da vicino la problematica».

A rovinare la festa agli allegri consiglieri è l’ex sindaco Antonio Curri che sulla stessa pagina social fa notare dei particolari che meritano tutta l’attenzione perché riguardano la sicurezza di chi lavora. «È giusto far vedere l’inizio di lavori – scrive il politico che è anche ingegnere -, ma non è giusto fotografare un operaio senza i presìdi per la sicurezza». Il commento del tecnico si chiude con una bacchettata sulle mani degli incauti autori della foto. «Più attenzione nella documentazione fotografica», avverte Curri che non ha per niente torto che ricorda la piaga dell’infortunistica del lavoro che proprio nell’edilizia si presenta con maggiore frequenza.

Nelle foto diffuse incautamente dai consiglieri comunali, si nota in effetti un uomo che per raggiungere il tetto dello stabile, sale su una scala per niente rassicurante primo di casco e di cinture di sicurezza.

Il rimprovero di Curri è doppiamente responsabile e certo vista la sua preparazione nella materia. L’ingegnere che di edilizia e di cantieri ha fatto la sua professione da sempre, è stato presidente dell’Ordine provinciale degli ingegneri, unico manduriano a ricoprire tale carica.