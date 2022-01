“‘A Livella” anche nel cimitero di Manduria”. La denuncia di Durante

«Chi ha permesso la sepoltura nel loculo in basso e non in alto come prevede il regolamento?». E’ la domanda che si pone l’ex consigliere comunale manduriano, Arcangelo Durante, che mette alla ribalta un episodio di presunta discriminazione o peggio ancora di raccomandazione verificatosi nel cimitero di Manduria.

Durante che in un comunicato stampa definisce la gestione del camposanto manduriano «vergognosa e schifosamente clientelare», richiamare la nota prosa del principe De Curtis, 'A Livella. «Totò ha scritto che la morte è una livella che davanti alla morte si è tutti uguali, ma per gli amministratori del Comune di Manduria non è così».

L’origine del rimprovero, è la colombaia da nove piani recentemente ristrutturata i cui criteri di assegnazione non sarebbero stai rispettati. Secondo le regole stabilite, i posti più in altro devono essere assegnati ai decessi del giorno, mentre quelli a partire dal basso sono occupati dalle salme che popolavano la vecchia colombaia ristrutturata e consegnata di recente allo scopo.

Con ordine dal basso verso l’alto, infine, l’assegnazione dei posti è concessa ai defunti ospitati provvisoriamente in sepolcreti di parenti o conoscenti. Queste le regole che, secondo Durante, non sarebbero state rispettate in tutto. Qualcosa, insomma, non sarebbe avvenuta secondo i dettami stabiliti perché lo scorso 5 gennaio, fa notare il politico, il feretro di un defunto del giorno avrebbe occupato un loculo in basso e non negli scomodi posti più in alto che nessuno vuole per la difficoltà a raggiungerli con le scale non certo di ultima generazione praticamente proibitive per le persone più anziane.

«Chi è stato a prendere tale decisione?», chiede Durante in un suo intervento. «È stato il dirigente o qualche assessore?», insiste l’ex consigliere facendo intendere che si sia potuta consumare una odiosa raccomandazione. «Chi ha ordinato quella sepoltura contro i criteri stabiliti dall’amministrazione?», ripete il consigliere convinto di trovarsi di fronte al caso «di un favoritismo che non può essere assolutamente accettato». «Se quella sepoltura è stata disposta dal dirigente - intima Durante -, bisogna che l’amministrazione la sposti ad altro settore; mentre se c’è lo zampino di qualche assessore - conclude - allora quell’amministratore deve essere rimosso immediatamente».