Il M5S vieta la plastica nel municipio e apre una campagna di sensibilizzazione

Il Consiglio comunale di Manduria, nella seduta del 30 dicembre, ha approvato a maggioranza, dopo oltre un’ora di discussione, una mozione presentata dal Movimento 5 stelle che vieta l’uso della plastica (bottiglie, bicchieri, piatti e sacchetti) in tutti i locali del palazzo di città.

Lo stesso impegno viene auspicato, ma non viene imposto, ai locali pubblici e alla popolazione affidando questo compito a future campagne di sensibilizzazioni e buoni consigli, tutte misure già ampiamente attuate, da decenni, anche a livello nazionale da enti e associazioni ambientaliste e, per i sacchetti, anche da leggi dello Stato.

L’unico divieto, per ora, riguarderà quindi il comune di Manduria dove già dal prossimo consiglio comunale, come si è impegnato a fare il presidente Gregorio Dinoi, non saranno più distribuite ai consiglieri, bottiglie e bicchieri di plastica. Irrisolto, invece, almeno per ora, il problema dei distributori automatici di bevande e acqua presenti nel municipio che continuano a fornire bicchieri e bottiglie vietate dalla mozione grillina.