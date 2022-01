Le baracche costate 30mila€ attaccate dalla ruggine. Breccia: materiale scadente per risparmiare

Le baracche costate trentamila euro attaccate dalla ruggine,

Breccia: per risparmiare hanno utilizzato materiale scadente

«Uno spreco di denaro pubblico che chiede vendetta». E’ il giudizio espresso dal consigliere comunale Mimmo Breccia autore della pubblicazione, sulla pagina Facebook del suo movimento, le foto delle tre casette in legno, costate trentamila euro, che il comune di Manduria ha allestito la scorsa estate nel centro di San Pietro in Bevagna.

Il leader di Manduria Noscia ha dimostrato nelle immagini lo stato di abbandono delle strutture già attaccate dalla ruggine nella loro parte metallica. Secondo Breccia che di mestiere lavora il ferro, il materiale utilizzato non è adatto allo scopo per cui le tre baracche in legno non avranno un futuro. «La ruggine se le sta già mangiando, evidentemente per risparmiare – afferma Breccia che è un addetto ai lavori – hanno utilizzato ferro normale e non quello zincato».

Le tre casette di legno e ferro, pagate appunto trentamila euro con il solito affidamento diretto, sono un’idea dell’assessore alle attività produttive, Isidoro Mauro Baldari che decise la spesa ed anche la destinazione risultata poi un fallimento. Le previste esposizioni di prodotti tipici, infatti, sono rimaste nei sogni dell’assessore che decise, in seguito di darle in gestione gratuita ai fioristi che espongono all’ingresso del cimitero. Proposito anche questo mai realizzato.