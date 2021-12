Sindaco Pecoraro tuttofare, ora vuole anche la Provincia

A Gregorio Pecoraro non gli basta la carica di sindaco di Manduria ma vuole anche il seggio del Consiglio provinciale di Taranto. Ma la sua decisione presa senza l’accordo degli altri, rischia di spaccare la maggioranza. A quanto pare, infatti, la sua auto candidatura non sarebbe stata condivisa da tutto il Gruppo Ecologista Autonomo, numericamente più rappresentativo della coalizione, che puntava su uno di loro, l’ingegnere Agostino Capogrosso, al quale non sarebbe dispiaciuta l’esperienza tarantina. L’imposizione sta creando problemi interni ai sei consiglieri di Gea reduci di una recente sofferta ricucitura. La candidatura di Pecoraro delude le aspettative anche del consigliere di opposizione, Domenico Sammarco che con il gruppo Progressista e l’appoggio del Partito democratico a livello provinciale, avrebbe avuto buone chance.

Nella minoranza ad aspirare ad un posto nel Consiglio provinciale è Roberto Puglia il quale, grazie all’appoggio del suo partito, Fratelli d’Italia, potrebbe tornare nell’aula di via Anfiteatro dove ha già occupato il seggio durante la passata amministrazione retta dal sindaco Roberto Massafra.

Con una buona campagna acquisti, Manduria potrebbe riuscire ad eleggerli entrambi grazie al suo peso elettorale che nel sistema del voto ponderato vale ben 350 voti. A rendere più realizzabile questa evenienza è anche l’assenza degli elettori del Consiglio comunale di Taranto sciolto anticipatamente e sotto gestione commissariale. Tale particolarità pone Manduria tra i territori con peso maggiore insieme a Martina Franca, Massafra e Grottaglie. Salvo ulteriori rinvii, le elezioni dovrebbero tenersi il prossimo 12 gennaio.