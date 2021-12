La provocazione del maestro Arnò: datemi il Parco e in tre mesi a mie spese lo farò grande

Il compositore manduriano, Ferdinando Arnò, torna con un’altra sua provocazione rivolta all’amministrazione Pecoraro. «Datemi il Parco dei Messapi – dice - e in tre mesi ve lo farò grande senza niente in cambio». «Dopo più di un anno dall'insediamento di questa giunta – scrive Arnò -, è più che lecito tirare le somme (evito volutamente il problema delle discariche): una per tutte, il Babbo Natale a 1050 euro al giorno, 73.000 euro di eventi natalizi! Complimenti Vito Andrea, sei entrato a pieno diritto nel Guinness dei primati». Ed è proprio all’assessore alla cultura che il maestro indirizza la sua domanda.

«Siccome penso che né l'amministrazione comunale né Archeoclub siano in grado o abbiano voglia di fare qualcosa per migliorarlo, datemi in gestione il rinnovo del contenitore (Parco dei Messapi, Ndr), un suo nuovo ed efficace make up comprensivo della comunicazione, manutenzione e addobbi (quelli veri)». «Tre mesi, pronto per Pasqua, a mie spese» insiste il musicista che pone delle condizioni: poter smantellare quello schifo di recinzione e i gazebi avvitati sulle tombe».

L’artista, infine, prevede questa risposta alla sua proposta: «Non lo farete, perchè dei manduriani, non ve ne può fregare di meno».