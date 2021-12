Piano regionale dei rifiuti, i politici corrono ai ripari prima dell’irreparabile

Il presidente della quarta commissione consiliare ha convocato per lunedì prossimo una riunione con i consiglieri che ne fanno parte per discutere le nuove problematiche nate sulla megadiscarica Manduriambiente. L’intenzione dell’organismo di controllo è quello di preparare un documento indirizzato ai consiglieri regionali del territorio contenente l’invito a presentare emendamenti al piano regionale dei rifiuti la cui discussione in aula è fissata per martedì 14 dicembre.

A quanto pare i politici manduriani, sulla cui linea sarebbe d’accordo anche l’amministrazione al completo, chiederanno di rivedere il piano che per Manduria, già sede di due megastiscariche tal quali, una dismessa ma mai bonificata (Li Cicci) e l’altra in esercizio (Manduriambiente) sino al completamento della capienza previsto, salvo ampliamenti già richiesti, entro il 2022. Lo stesso piano rifiuti che i consiglieri comunali cercheranno di modificare con l’aiuto dei rispettivi rappresentanti istituzionali che lo voteranno nel Consiglio regionale, prevede inoltre una nuova linea di trattamento rifiuti, sempre nella stessa discarica Manduriambiente, specializzata nel recupero dei materiali. Questo permetterà alla società emiliana di restare a Manduria sino al 2036.

Manduria è l’unico comune pugliese ad avere sul proprio territorio due discarica per rifiuto solido urbano, una dismessa mai bonificata che ancora inquina, l’altra da dismettere e bonificare e due impianti di compostaggio, tra l’altro uno di fronte all’altro e un terzo a pochi chilometri in territorio di Erchie.