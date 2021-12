“Uomini che cambiano – l’impegno maschile contro la violenza sulle donne”, il bilancio della serata

Positivo viene giudicato dai suoi organizzatori il bilancio della serata del Partito Democratico, intitolata “Uomini che cambiano – l’impegno maschile contro la violenza sulle donne”.

L’evento che ha visto alternarsi diversi ospiti si è caratterizzato per un approccio trasversale alla violenza di genere, attraverso l’analisi del ruolo degli uomini come protagonisti per un cambio di passo nella risoluzione del problema. Tra i relatori la dottoressa Maria Teresa Coppola si è concentrata sull’analisi culturale dei ruoli di genere maschili e femminili nella famiglia e nella società, elementi alla base della costruzione di modelli non paritari e diseguali di rapporto fra i sessi, che sono il terreno di coltura per atti di prevaricazione e di violenza.

A seguire, poi, la responsabile del centro di ascolto per uomini maltrattanti “Dalla Parte del Lupo” dottoressa Anna Coppola de Vanna ha evidenziato i benefici e le necessità dell’intervento riparativo nei confronti dei soggetti violenti, al fine evitare sia pericoli di recidiva sia di scongiurare episodi estremi. Ancora, il dottor Gianluca Palmisano, psicologo e psicoterapeuta del medesimo CAM, ha descritto e delineato le metodologie di intervento e di funzionamento del centro di ascolto, coinvolgendo anche la platea presente. Negli spazi tra i relatori sono state alternate tre letture, tre storie diverse di uomini che hanno intrapreso tale percorso di uscita dalla violenza, magistralmente lette dall’interprete Maria Rosaria Coppola.

Un evento che si inserisce nell'impegno a livello nazionale del Partito Democratico, che a Manduria si giova del contributo della rappresentante provinciale di Donne Democratiche, Maria Grazia Cascarano, alla promozione dei valori di rispetto, di convivenza, di apprezzamento delle diversità, attraverso il confronto, il dibattito e la discussione con tutta la cittadinanza.