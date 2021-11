I Gea raggiungono il traguardo: due assessori in cambio dell’astensione, così Pecoraro è salvo

Come anticipato ieri dal nostro giornale, i sei consiglieri del gruppo Gea sono ritornati nella maggioranza scongiurando così la crisi amministrativa che avrebbe mandato a casa il sindaco Pecoraro. Volevano due assessorati che avranno entro la fine dell’anno e ogni criticità viene lasciata alle spalle.

Il Consiglio comunale di ieri è così passato senza incidenti con tutti i punti all’ordine del giorno approvati grazie all’astensione del gruppo Gea.

Sentiremo parlare nuovamente di loro quando comunicheranno alla città i nomi dei due assessori che dovranno entrare in giunta al posto delle due che Pecoraro sacrificherà per accontentare gli ex dissidenti: Ketty Perrone e Alessia Orsini, all’Ambiente la prima, alle Finanze la seconda, hanno le ore contate.