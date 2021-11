Nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per la lotta alla violenza nei confronti delle donne, Il PD di Manduria organizza per il 28 novembre alle ore 18, nelle sale del Museo Civico in via Omodei 28, un evento pubblico dal titolo “Uomini che cambiano – l’impegno maschile contro la violenza sulle donne”.

L’intento è quello di sensibilizzare la popolazione alla prevenzione della violenza sulle donne, concentrando l’attenzione sulla necessità che siano anche e soprattutto gli uomini ad interrogarsi sul proprio ruolo di protagonisti di una cultura delle relazioni fra i sessi improntate alla dominanza ed al possesso, in cui la sopraffazione e all’estremo la violenza sono uno strumento di relazione possibile, giustificato, tollerato. Ma dalle relazioni violente si può uscire, tutti, uomini e donne, facendo ciascuno la propria parte.

Ospiti della serata saranno la dottoressa Maria Teresa Coppola, psicologa/psicoterapeuta del Dipartimento di Salute Mentale della ASL TA, storicamente attiva sul territorio tarantino per la promozione della cultura di genere; la dott.ssa Anna Coppola De Vanna, Presidente del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti “Dalla parte del lupo” e il dott. Giovanni Luca Palmisano, psicologo/psicoterapeuta del medesimo CAM, impegnati nell’intervento e il recupero degli uomini che hanno agito violenza contro le donne. Non è criminalizzando gli autori di violenza che si otterrà un cambiamento dei comportamenti aggressivi, ma incoraggiando gli uomini maltrattanti a prevenire la recidiva, avviando con loro un percorso di consapevolizzazione e accompagnandoli al cambiamento, garantendo prima di tutto la protezione delle vittime. Al termine degli interventi sarà aperta una pubblica discussione.