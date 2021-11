Il gruppo Gea diviso tra chi vorrebbe mollare e chi vuole ancora mercanteggiare

Occhi puntati sul gruppo Gea nel consiglio comunale di oggi pomeriggio. Per i sei dissidenti che in cambio del loro appoggio alla maggioranza chiedono due assessorati, quella di oggi è l’occasione per dare un segnale forte al primo cittadino che non ha ancora accettato le loro richieste cercando di abbassare il prezzo e prendere il tempo necessario per approvare gli equilibri di bilancio e poi il bilancio vero e proprio senza il quale si va a casa.

Secondo Gregorio Pecoraro, gli accordi con i sei di Gea sarebbero vicini, così almeno ha dichiarato domenica scorsa nel consueto intervento radiofonico di Rete Uno Network. La sua proposta sulla quale i consiglieri di Gea starebbero discutendo, sarebbe quella di concedergli, per ora, un solo assessorato (quello sull’Ambiente retto oggi dall’avvocatessa Ketty Perrone) più una super delega (si parla dell’Aro Ambiente o l’Ufficio dell’ambito socio sanitario). Per il secondo assessorato, propone sempre il sindaco, si tratterebbe di attendere qualche mese.

I sei, su questo sono divisi. C’è chi è intenzionato a rompere definitivamente e chi è più possibilista sperando in un accordo. I rapporti, tra le due opzioni, sarebbero di tre a tre. Tra i più moderati figurerebbero i nomi del capogruppo Michele Matino (che da quando è iniziata la crisi non ha preso più la parola in Consiglio comunale) e Filippo Scialpi.

Sulla strategia da seguire, almeno per la seduta consiliare odierna, le posizioni all’interno del gruppo sarebbero due: c’è chi vorrebbe presentarsi in aula e abbandonarla dopo l’approvazione di qualche punto di interesse generale (facendo così un regalo a Pecoraro che avrebbe l’approvazione assicurata di tutti gli altri argomenti) e chi è invece deciso a restare per bocciare tutto ad eccezione di qualche punto condiviso. Su quale atteggiamento avere, i sei di Gea con il responsabile politico Pompeo Stano hanno discusso sino alla tarda sera di ieri.