«Il Parlamento boccia il decreto contro l’omofobia? E io lo applico sul mio comune»

Bocciati dal Parlamento con quell’applauso che ha fatto indignare la parte più sensibile del Paese, i principi fondamentali del decreto Zani contro tutte le forme di omofobia, sono invece applicate su tutto il territorio del Comune di Maruggio. Il sindaco Alfredo Longo ha firmato ieri un’ordinanza che va proprio in quella direzione.

«La nostra Campomarino – scrive il primo cittadino riferendosi alle marine del suo comune - da decenni ospita con orgoglio diverse persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender-transessuali, queer ed intersessuali». Poi attacca: «Pur non attivo il decreto Zan, qui vige l’ordinanza Longo».

Due articoli chiarissimi che dettano regole e comportamenti a difesa delle diversità e identità di genere. Il primo articolo. «È fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di avviare azioni di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità». Il secondo articolo. «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».

Il non rispetto del presente provvedimento, si legge ancora dell’ordinanza del sindaco Longo, costituisce reato e specificamente violazione dell'articolo 650 codice penale: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro».