ll comune apre la campagna “Spesa Sospesa”. Ma Durante domanda: e i 498mila euro dello Stato?

È partito ieri il progetto patrocinato dal comune di Manduria, “𝑆𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎” pensato per i cittadini più bisognosi. “L’idea – si legge in una nota dello staff del sindaco -, è stata quella di unire le forze tra amministrazione, attività produttive e istituzioni del mondo del volontariato al fine di sostenere chi si trova in gravi condizioni di disagio economico”.

Le persone che effettueranno la spesa nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa potranno lasciare nei carrelli vuoti alimenti e beni di prima necessità che saranno raccolti gratuitamente dai volontari e verranno distribuiti a coloro che ne avranno più bisogno.

C’è però chi si chiede se tutte le provvidenze statali per aiutare le famiglie colpite dalla pandemia siano state impegnate da parte della pubblica amministrazione. È il caso dell’ex consigliere comunale Arcangelo Durante che fa i conti in tasca all’ente locale.

“Il Ministro dell'Interno – ricorda - ha trasferito ai comuni alcuni fondi destinati alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento di "utenze domestiche e affitti. Nel riparto – fa sapere ancora Durante - al Comune di Manduria sono stati assegnati complessivamente 498.567 euro”. Secondo Durante questi fondi non sono stati ancora utilizzati mentre altri comuni, come Martina Franca, sono stati già banditi e presto saranno assegnati a chi ne ha bisogno.