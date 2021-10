Consiglio sul Giannuzzi, approvata una delibera che nessuno ha voglia di onorare

Non era quello che i manduriani volevano sentirsi dire ieri dai rappresentanti istituzionali della sanità pugliese e provinciale intervenuti nel corso del consiglio comunale monotematico sull’ospedale Marianna Giannuzzi. Tre ore e mezza di interventi per sentirsi dire che niente di quanto richiesto si potrà avere «perché avete già tutto». Ed anche di più. Il primo a disilludere le aspettative di chi chiedeva la riapertura dei reparti soppressi e il potenziamento di quelli esistenti ancora in sofferenza per la difficile ripresa dalla riconversione in ospedale Covid, è stato il direttore generale della Asl, Stefano Rossi che ha ammesso solo l’effettiva carenza di medici «perché non se ne trovano», facendo invece notare che il Giannuzzi possiede reparti che altri ospedali non hanno. Citando appunto la nefrologia, la rianimazione e la macchina per la risonanza che nessun’altra struttura possiede. Anche l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, non è stato in grado di concedere nulla se non genericamente che «il territorio non sarà penalizzato ma sarà tenuto in seria considerazione». Altre promesse niente perché, ha detto, «bisogna guardare globalmente e puntare ad una sanità pugliese e non a quella di un ospedale in ogni paese».

L’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, già assessore alla Sanità con il presidente Nichi Vendola, è stato ancora più duro invitando i politici locali a guardare non solo i numeri ma anche la sostanza. «Dobbiamo pensare all’epidemiologia, all’incidenza delle malattie su un territorio rispetto ad un altro, dobbiamo pensare alle malattie tempodipendenti, per il resto – ha detto -, 50 chilometri uno li può anche fare con un sistema viario efficiente». Sempre a proposito di numeri, Pentassuglia ha detto: «Avete detto dei 30mila accessi al pronto soccorso di Manduria, ma vedete i numeri degli altri ospedali e vedete anche il rapporto con quella popolazione».

Al termine della discussione, nessuno dei consiglieri manduriani di opposizione è apparso soddisfatto. L’esponente di Gea, Gregroio Perrucci è stato il primo a tentare di contestare le parole degli esponenti regionali ma è stato stoppato dal presidente del Consiglio che ha scandito così la fine della seduta chiedendo di passare subito ai volti della delibera che è stata approvata all’unanimità. Delibera che contiene tutto ciò che chi guida la sanità a Taranto e in Puglia aveva precedentemente detto di non poter concedere.

Il sindaco Gregorio Pecoraro, infine, ha consigliato di prendere l’iniziativa di ieri come l’inizio di un percorso da fare insieme invitando i componenti della quinta commissione a riunirsi periodicamente sul tema invitando Lopalco o Rossi o la dirigente medica del Giannuzzi, Irene Pandiani.

Una puntuale sintesi del Consiglio di ieri, infine, compare sulla pagina Facebook di Azione Messapica dove vengono riprese le affermazioni più significative pronunciate un po’ da Lopalco, un po’ da Pentassuglia.

«Nessuno ha mai detto che sarebbe diventato di primo livello, del resto sono solo sigle che non significano niente«. «Ma poi a che vi serve un Ospedale a Manduria se stiamo costruendo l'Ospedale a Taranto?»

«E comunque non nascono più bambini quindi Ostetricia dimenticatevelo» «Magari vi organizzate un attimo con Francavilla Fontana e vi dividete i servizi con loro».