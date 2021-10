Crisi di maggioranza, ma ancora con tanta speranza. Il gruppo Gea lascia ma è disposto a trattare

Dopo otto giorni dall’ultimo incontro con il sindaco Gregorio Pecoraro e il suo consigliere Gregorio Pizzi, il gruppo consigliare Gruppo Ecologia Autonomo (Gea) che in quella occasione si è vista respingere la richiesta di due propri assessorati al posto di quelli già in carica, hanno diffuso ieri un comunicato stampa in cui si confermano le voci già circolate su quell’incontro e di cui noi avevamo già dato conto (il sindaco offriva un solo assessorato anziché due, più una delega extra giunta, proposta rifiutata dai Gea).

Nella nota stampa di ieri i dissidenti si dicono, ancora una volta, fuori dalla maggioranza ma chiudono lo scritto con una frase che gli attivisti del movimento civico «Azione Messapica» (e non solo loro), hanno interpretato come una strizzatina d’occhio nei confronti del sindaco. La frase è questa: «Confidiamo tuttavia, ancora una volta, che il Sindaco possa ravvedersi, rivedendo la propria posizione e rimodulando opportunamente la Giunta Comunale».

«Pronti quindi a rientrare immediatamente in maggioranza e ai suoi ordini?», chiosa Azione Messapica.