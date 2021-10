Breccia: chiude anche cardiologia, l’ospedale di Manduria sta morendo e nessuno ne parla

Il grido di dolore del consigliere comunale Mimmo Breccia riaccende i riflettori sul presidio ospedaliero che dopo la riconversione Covid non si sarebbe più ripreso. «In barba alle promesse dei politici di turno – afferma Breccia - e grazie ai compiacenti silenzi del sindaco di Manduria che non ha mai mosso un dito in difesa del nostro ospedale, il Giannuzzi è ormai un moribondo».

Il leader del movimento civico “Manduria Noscia” rivela lo stato attuale dei servizi che il Giannuzzi è in grado di offrire, sicuramente non adeguati al territorio servito e lontani dalle promesse del dopo pandemia.

«Non ci crederete, ma quello che rimane del nostro ospedale è questo», dichiara Breccia che elenca lo stato dell’arte. «La cardiologia non ha più riaperto, prima hanno tolto la terapia intensiva cardiologica ed ora anche il reparto; i cardiologi rimasti sono solo tre e assicurano solo le consulenze senza poter ricoverare nessuno per cui i pazienti vengono trasferiti a Taranto».

Critica la situazione anche in ortopedia. «Il reparto va avanti con solo tre ortopedici che non possono assicurare la presenza continuativa per cui di notte il reparto è sguarnito di medici; la radiologia peggio di tutti con solo due radiologi che fanno quello che possono aiutati da qualche collega che viene mandato da Taranto in regime di straordinario».

E ancora. «Il pronto soccorso tra non molto resterà con pochissimi medici perché tutti gli incaricati hanno accettato le scuole di specializzazione oppure la medicina di base per cui anche lì trovare un medico sarà una fortuna».

Il consigliere motiva così la sua denuncia. «Ho voluto accertarmi di come stanno le cose – spiega – in preparazione del prossimo consiglio comunale monotematico che non deve essere una passerella di politici, ma l’inizio di una battaglia che dovrà concludersi con la rinascita del Giannuzzi che sta morendo nel silenzio generale».