Crisi di maggioranza, il sindaco gela i Gea: gli assessori eletti non si toccano

«Gli eletti non si toccano». Questa è la regola che il sindaco Gregorio Pecoraro avrebbe chiaramente detto di voler rispettare nella crisi di maggioranza aperta dal gruppo Gea che minaccia la scissione se non ottiene i due posti in giunta che gli spettano avendo sfiduciato i due di riferimento, Andrea Mariggiò e Ketty Perrone rispettivamente alla Cultura oltre che vicesindaco e all’Ambiente.

Si è concluso con un nulla di fatto, quindi, l’incontro tra la rappresentanza dei sei consiglieri dissidenti e il primo cittadino che ha tenuto così il pugno fermo non volendo nemmeno discutere sull’argomento.

Che non volesse farlo si era già capito dal tipo di riunione allestita, allargata a tutti i gruppi di maggioranza e non riservata ad un confronto a due come avevano sperato gli esponenti di Gea.

Di tutto si sarebbe parlato in quella occasione tranne che delle pretese dei 6 i cui due rappresentanti delegati, Pompeo Stano e Gregorio Perrucci, sono stati buoni ad ascoltare le linee programmatiche future della maggioranza Pecoraro per poi mettere sul piatto il motivo per cui si erano presentati: i due assessorati.

Ma il sindaco sarebbe stato chiaro (il condizionale è d’obbligo perché il gruppo Gea per sua scelta non comunica con La Voce di Manduria): i consiglieri eletti entrati in giunta non si toccano perchè hanno un obbligo con i propri elettori, avrebbe detto Pecoraro facendo intendere che l’unica sacrificabile sarebbe l’assessora Perrone mentre il suo vice, Mariggiò, non si tocca.

I due hanno così incassato il messaggio comunicando la novità al resto del gruppo che dovrà decidere se accontentarsi di un solo assessorato o tenere duro per strappare qualcos’altro. Giochi ancora aperti dunque sino alla prossima prova di forza di uno o dell’altro concorrente.