Oggi incontro sul futuro della maggioranza Pecoraro

E’ previsto per questa sera alle 18,30 l’incontro tra il sindaco Gregorio Pecoraro e il gruppo Gea. L’obiettivo per entrambi è quello di ristabilire la fiducia venuta meno dopo il primo rifiuto del primo cittadino di avviare la verifica della maggioranza con un rimpasto di giunta così come richiesto dai sei dissidenti . Rifiuto che ha portato alla bocciatura da parte del Gea della delibera di Consiglio sulla variante che avrebbe sanato i vizi urbanistici contenuti nel progetto della discarica individuata nel parco della Masseria Marina.

Per poter rientrare nella maggioranza, gli ex alleati del sindaco chiederanno due assessorati, segnatamente quello alla cultura e all’ambiente rispettivamente retti da Vito Andrea Mariggiò e Kerry Perrone non più graditi ai Gea.

Pecoraro che ha già fatto sapere di non voler cedere a quello che definisce un ricatto, dovrà necessariamente mediare e offrire qualcosa che soddisfi gli appetiti dei sei consiglieri i quali, non sentendosi più rappresentati dai due assessori, rivendicano equità nella gestione del potere.