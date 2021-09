Consiglio comunale senza green pass, le libertà della politica

Primo consiglio comunale in presenza, domani, dopo il lungo periodo di restrizioni pandemiche. Per la prima volta la sala consiliare del nuovo municipio potrà essere occupata dal pubblico. Sino a quale capienza non è dato sapere perché le disposizioni del presidente del Consiglio indicano genericamente “un numero contingentato”.

È certo, invece, almeno da quanto è scritto sul comunicato stampa, che non occorrerà dimostrare di avere il green pass, quindi l’ingresso sarà permesso anche ai non vaccinati. Le uniche regole da rispettare, si legge nella nota del presidente Dinoi, riguardano “il massimo rispetto delle norme di prevenzione alla diffusione del covid” (distanziamento) e l’uso obbligatorio della mascherina.

Naturalmente le stesse regole varranno per i consiglieri comunali, assessori e sindaco, molti dei quali non avrebbero ancora fatto il vaccino e alcuni sarebbero addirittura No-vax. Una scelta necessaria, forse, quella di accettare tutti, altrimenti potrebbero mancare i numeri alla maggioranza.

L’inizio della seduta è previsto per le ore 10. All’ordine del giorno, oltre alle consuete comunicazioni del sindaco, ci sarà un solo punto importante, quello dell’approvazione definitiva della variante urbanistica del centro di raccolta rifiuti all’interno del parco di fronte alla Masseria Marina a San Pietro in Bevagna. L’atto dovrà essere approvato necessariamente entro lunedì prossimo pena la sua decadenza.