Il sindaco non si presenta ai funerali ma invita la giornalista nel suo studio per “l’ultimo saluto"

Il sindaco di Manduria non solo non si è scomodato per i funerali dell’onorevole Ludovico Vico, a differenza di quanto hanno fatto tante personalità della politica e della cultura di ogni parte della Puglia, ma si è addirittura fatto intervistare nel suo studio in municipio dalla giornalista di Antenna Sud che sperava di trovarlo davanti alla chiesa e che è stata costretta a recarsi in municipio per raccogliere le due parole di circostanza del primo cittadino.

Ecco cosa ha potuto estrarre la giornalista dal profondo discorso di commiato del sindaco: «E’ stato il riferimento di un territorio di tanti politici come me che hanno potuto avere, come dire, l’opportunità di incontrarlo».

Raccogliamo, in proposito, il parere espresso dal consigliere comunale di minoranza, Domenico Sammarco.

«A parte la mancanza di rispetto per un rappresentante storico della sinistra manduriana su cui mi esimo da commenti poiché sta nella sensibilità personale», Sammarco pone una questione di rappresentanza politica. «Un momento in cui l'amministrazione cittadina avrebbe dovuto manifestare un cordoglio ufficiale per la prematura dipartita dell'esponente politico che ha avuto rilievo nazionale – scrive il consigliere - ha manifestato tutta la sua pochezza e provincialismo manifestato con l'assordante assenza, a dimostrazione dell'incapacità dell'amministrazione Pecoraro a tessere relazioni politiche e a ricucire strappi tra le anime del centrosinistra».