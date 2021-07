Le strane gare per il palco e le sedie degli eventi gestiti dal solito Dostuni

Ancora ombre nella gestione degli spettacoli affidata all’esperto di Popularia, Roberto Dostuni, che continua a dirigere il cartellone dei grandi eventi firmati dagli assessori Andrea Mariggiò (Città Più) e Fabiana Rossetti (Movimento 5 Stelle). Questa volta l’appunto riguarda il servizio del service per gli spettacoli all’aperto (palco, sedie, impianto audio e luci) che è stato affidato, mediante la solita trattativa privata, ad una ditta della provincia di Lecce. Non tutto sarebbe andato liscio, a quanto pare. A sollevare dubbi sulla correttezza della procedura è il consigliere comunale di minoranza, Mimmo Breccia che sulla questione sta preparando una interrogazione al sindaco. «Appena avrò tutte le carte preparerò quello che serve e non escluso che la cosa possa interessare anche alla magistratura», afferma Breccia che ha già un’idea di quanto accaduto.

Pare che oltre alla ditta leccese, lo stesso preventivo è stato chiesto ad un’impresa di Manduria che avrebbe presentato un prezzo inferiore rispetto a quello della concorrente salentina: circa 12.500 a fronte di 14,500 dell’altra.

«Questo potrebbe dipendere dalla qualità delle apparecchiature, ma la stranezza è un’altra», fa sapere Breccia che anticipa qualcosa. «Mi è stato riferito – spiega il consigliere – che l’impresa leccese abbia presentato un’offerta solo per quattro spettacoli, mentre l’offerta dell’impresa locale era relativa a 15 eventi, compresi i quattro affidati all’altra concorrente». Le cose strane non finirebbero qui. «Non mi spiego poi come sia possibile che la ditta di Lecce abbia presentato un primo preventivo pari a circa 16.000 euro e quattro giorni dopo un altro di circa 14.000 euro; perché lo ha fatto? E come è stato possibile permettere che presentasse una seconda offerta?».

Le società in questione sono la Musiclub di Aradeo, aggiudicataria dei servizi, e la Artemusic di Manduria che è stata esclusa.