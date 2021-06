"Strada per strada", oltre 2ml per i 7 comuni del distretto manduriano: L'ELENCO COMPLETO

Ammonta a 2.087.400 euro lo stanziamento della Regione Puglia per la realizzazione di strade e marciapiedi nei sette comuni dell’ambito territoriale manduriano.

Ecco l’elenco

Avetrana 260.344 € Fragagnano 122.491 € Lizzano 244.054 € Manduria 836.269 € Maruggio 185.861 € Sava 318.364 €

Il ciclo di opere sulle strade comunali che la Regione Puglia vuole innescare si concluderà entro la fine del prossimo anno. A partire dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i Comuni avranno 5 mesi di tempo per presentare uno o più progetti che, a pena di inammissibilità, siano esecutivi, quindi immediatamente cantierabili. Dall’ammissione al contributo regionale, avranno 6 mesi per indire le gare e aprire i cantieri e successivi altri 6 mesi per completare i lavori e rendicontare le spese alla Regione. All’inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferirà ai Comuni il 70 per cento delle risorse riconosciute, il restante 30% sarà trasferito alla conclusione.