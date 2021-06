Piano regolatore, la parola alla politica e il parere del progettista

Il piano regolatore è da rifare. Ma per farlo bisognerà trovare nuovi fondi e aspettare chissà quanti anni ancora. E non solo. Bisogna poi farsi carico dei rischi di un’indagine della Corte dei Conti che potrebbe accusare di danno erariale gli amministratori responsabili dell’annullamento di quello già realizzato e costato non si sa quanto.

Di questo si parlerà nella riunione dei capigruppo che il presidente del Consiglio Gregorio Dinoi convocherà per la prossima settimana con la presenza del sindaco Gregorio Pecoraro e l’assessora all’Urbanistica, Ketty Perrone.

Nella seduta consiliare di ieri, le proposte emerse sull’argomento, dibattuto grazie ad un ordine del giorno presentato dal gruppo Progressista, invitavano l’amministrazione a trovare una soluzione rapida per dare alla città lo strumento urbanistico di cui ha bisogno. Tutti hanno però riconosciuto la non bontà del piano contro cui si è già espresso un parere legale commissionato dalla giunta.

L’avvocato Lorenzo Bullo, intervenendo nella discussione, ha avanzato una proposta che darebbe tempo di rivedere il Pug ed eventualmente modificarlo per renderlo rispondente alle esigenze della comunità, senza esporsi ad eventuali rischi con la Corte dei Conti. La dell’avvocato Bullo proposta prevede la revoca degli atti di adozione del Pug e non il Piano stesso che potrà essere così rivisto. Questo per dare appunto il tempo alla politica di trovare soluzioni migliori.

La domanda da porsi e che si fa lo stesso progettista, l’architetto Lorenzo Prete, è la seguente: perché si è aspettato tanto e perché non ci si è decisi prima a mettere mani al progetto? I tempi e le occasioni per farlo ci sono stati e li elenca lo stesso Prete in un post lasciato sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria nel quale ripercorre le “tappe” in cui il suo piano è stato vagliato, studiato e avallato dagli uffici e organi competenti. Ecco cosa scrive.

«Il Pug veniva depositato nel 2012 e aggiornato sui dati Istat del 2011. Adeguato al Pptr del 2015 senza alcuna spesa da parte dell'Amministrazione. Condiviso dall'Autorità di Bacino, acquisito parere ex art. 89 DPR 380. Esaminato in conferenza di copianificazione alla Regione Puglia. Attraverso le osservazioni può essere migliorato se vi sono dei refusi o incongruenze». Per poi concludere con un invito: «Per piacere – scrive - non parliamo di superficialità alla luce delle tutele, piani, programmi e discipline sovraordinate intervenute». Insomma, se di responsabilità si deve parlare, lascia intendere il tecnico, quelle bisognerebbe ricercarle in più persone.

Nazareno Dinoi