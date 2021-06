Lamusta e Pesare passano nel gruppo Gea (ex Verdi) e cambiano gli equilibri nella giunta

L’ex gruppo di Città Più e in seguito dei Verdi Manduria ribattezzato ieri con il nome di Gea (Gruppo Ecologia Ambiente), ha fatto due nuovi acquisti. I consiglieri Luigia Lamusta e Pasquale Pesare, eletti rispettivamente nella lista “Pecoraro sindaco” e “Movimento 5 Stelle”, hanno abbandonato i propri gruppi di appartenenza transitando in quello di Gea che si compone quindi di 6 elementi.

Nasce così la compagine politica numericamente più rappresentativa della maggioranza del sindaco Gregorio Pecoraro.

Appare scontata a questo punto una rimodulazione delle forze rappresentate in giunta. Non sarebbe obiettivamente concepibile, infatti, la presenza di assessori senza nessun consigliere nell’assemblea. E’ il caso del vicesindaco e assessore alla cultura, Vito Andrea Mariggiò la cui posizione in giunta diventa improponibile a meno di un sostegno che dovrebbe provenire dai sei componenti del nuovo gruppone che in questo modo si accontenterebbero di un solo assessore nella persona di Ketty Perrone.