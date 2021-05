Vaccino e rischio di processo per mobbing, due prove importanti per il sindaco

Giornata molto complicata oggi per il sindaco Gregorio Pecoraro che dovrà superare due grossi ostacoli, uno politico e l’altro giudiziario. Il primo riguarda la vicenda della sua presunta vaccinazione avvenuta il 27 febbraio scorso quando i vaccini li potevano ricevere solo i docenti e il personale scolastico in genere. Rimasto in silenzio sinora, Pecoraro sarà costretto oggi a rispondere pubblicamente nel corso del Consiglio comunale odierno, all’interrogazione presentata dal gruppo Progressista. Sarà il capogruppo Domenico Sammarco a fargli la domanda alla quale il primo cittadino non potrà sottrarsi salvo appellarsi al diritto di segretezza di cui ogni cittadino può godere. Una scelta questa che aumenterebbe ancora di più i sospetti e farebbe crollare del tutto la fiducia dei manduriani, perlomeno di quelli che credono ancora nella sua onestà e correttezza.

L’altra vicenda altrettanto spinosa è quella che si svolgerà nel Tribunale di Taranto dove si saprà se dovrà affrontare o meno un processo che lo vedrebbe alla sbarra con l’accusa di mobbing e violenza psicologica ai danni di una impiegata dell’Ordine dei commercialisti della provincia di Taranto di cui Pecoraro, all’epoca dei fatti, ricopriva l'incarico di segretario. Questa mattina è prevista al Tribunale di Taranto l’appuntamento conclusivo davanti al giudice delle udienze preliminari, Francesco Maccagnano, che si dovrà esprimere sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del sindaco commercialista e di altri componenti del governo dei commercialisti che hanno diretto l’Ordine dal 2013 al 2016, periodo in cui una delle impiegate avrebbe subito soprusi, demansionamento e violenza sessuale. Di quest’ultimo reato è accusato solo l'ex tesoriere Riccardo Scialpi che questa mattina sarà interrogato in aula prima che il gup si ritiri in camera di consiglio per la sentenza.

Al sindaco della città Messapica, eletto a settembre dello scorso anno a capo di una coalizione grillina-ambientalista, viene attribuito di aver portato avanti, su istigazione del presidente Latorre, una tale situazione di «demansionamento e inattività privando la donna «di qualsivoglia rapporto con l’esterno (diversamente dai compiti del mansionario) - si legge testualmente nel capo di imputazione –, affidando i suoi lavori ad altre impiegate». Sempre per la procura, alla donna venivano affidati solo «compiti svilenti», attività «meramente materiali come le fotocopie e la sistemazione dei documenti della Tesoreria».

Salvo ulteriori slittamenti (la richiesta di rinvio a giudizio risale a gennaio del 2019), il sindaco Pecoraro che è difeso dall’avvocato Raffaele Errico, apprenderà l’esito dell’udienza durante i lavori del consiglio comunale previsto per oggi pomeriggio in modalità telematica. Un suo malaugurato rinvio a giudizio non pregiudicherà la sua carica elettiva che si pregiudicherebbe solo all’esito di una condanna di primo grado. Diverso è l’aspetto politico della questione.

Nazareno Dinoi