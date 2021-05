Monoclonali al Giannuzzi, il Pd replica alla dottoressa Moscogiuri e rivendica il suo ruolo

Non è piaciuto agli esponenti manduriani del Pd, l’intervento della direttrice del dipartimento di farmacia della Asl, Rossella Moscogiuri, manduriana anche lei, che ha voluto precisare che i meriti dell’apertura del nuovo servizio per la terapia con gli anticorpi monoclonali al Giannuzzi non è merito della politica ma delle strutture sanitarie della Asl.

«Colpisce che la dottoressa – si legge in un comunicato stampa - voglia a tutti i costi rappresentare un conflitto fra l’azione di stimolo del PD sui vertici aziendali e sui referenti politici regionali e l’impegno degli operatori sanitari tutti». L’unico scopo del partito democratico, si precisa nella nota, è «quello di dotare il nosocomio cittadino di risorse, anche in termini di personale, per valorizzarne il ruolo e lo sforzo maggiore compiuto in questo periodo di pandemia».

Il Pd si chiede poi perché la direttrice del dipartimento farmacologico «voglia mettere in competizione ruoli e funzioni (quello della politica e quello gestionale e operativo) che invece sono e devono essere sinergici». Il Pd di Manduria, infine, rivendica la funzione la propria funzione «di stimolo per lo sviluppo onde fare emergere le criticità e prospettarne possibili interventi di risanamento e di crescita».