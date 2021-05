Fratelli d’Italia sulla sanità locale: al Giannuzzi chiudono servizi, a Martina li aprono

Il consigliere comunale e coordinatore cittadino del partito Fratelli d’Italia, Roberto Puglia, critica in un documento la gestione della sanità nel territorio manduriano e nel versante provinciale di riferimento. In particolare Puglia lamenta la soppressione di interi reparti e servizi a Manduria, tutto dedicato al Covid, mentre in altri luoghi ne vengono inaugurati di nuovi. «Ormai da mesi – si legge in un comunicato stampa di F.d’I. -, si sente l'assenza della politica da parte del governo regionale ma questo fino a qualche giorno fa, quando un improbabile ed impalpabile assessore alla Sanità, in una interlocuzione con esponenti del Pd locale si impegna a chiarire come mai nel nostro ospedale Covid non vi è traccia di anticorpi monoclonali, mentre afferma che sono già presenti presso il Moscati di Taranto e Castellaneta.

Certo che se così fosse – prosegue la nota - sarebbe gravissimo, perché ancora più grave è quello che avviene due giorni dopo presso l'ospedale di Martina Franca, dove accorrono tutti i vertici della Asl, l'assessore Lopalco in persona, circondato dai suoi seguaci, per inaugurare in pompa magna il nuovo reparto di nefrologia e dialisi ed il servizio di oncologia».

Il consigliere Puglia contesta inoltre le dichiarazioni di Lopalco secondo cui «dopo il Covid L'ospedale di Manduria diventerà un importante snodo di servizi”. No e poi no – conclude il consigliere -, quello di Manduria deve tornare ad essere un ospedale di primo livello perché ciò è insito nella sua posizione geografica e di territorio afferente, ed è questa la battaglia che deve essere condotta da tutti all'indomani della fine di questa triste storia pandemica».