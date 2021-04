Il Pd al sindaco: fuori la verità sui furbetti del vaccino

Il partito democratico di Manduria prende posizione sui cosiddetti furbetti dei vaccini resi noti dal nostro giornale e chiedono al sindaco di fare chiarezza su quello che definiscono come un «odioso tema».

«In riferimento a quanto riportato da “La Voce di Manduria” sull’odioso tema dei “furbetti del vaccino” – si legge in una nota - il Partito democratico, mentre comprende la denuncia espressa, non chiede solo che si trovino e si esprimano giustificazioni – sempre possibili pur ugualmente opinabili – chiede al sindaco del Comune di Manduria, Gregorio Pecoraro, chiarimenti certi, con riferimenti a norme, documenti, numeri e impegni di responsabilità, precisando esplicitamente se tra le persone che hanno usufruito del vaccino “last minute” vi siano componenti della giunta e/o del consiglio comunale o sedicenti collaboratori non rientranti nelle categorie di legge».

«Il Pd di Manduria – conclude il comunicato firmato dal reggente del partito, avvocato Teo De Cillis -, non intende stare al gioco di chi continua ad esprimersi in politichese o addirittura di chi omette di rispondere, chiede risposte, opere, comportamenti reali in favore della città tutta, senza privilegi e/o parzialità».