Breccia: "un altro consigliere nelle carte dell'antimafia". Nuova tegola sulla maggioranza Pecoraro

Il nome di un altro consigliere di maggioranza al comune di Manduria comparirebbe nelle carte dell’antimafia. Non nell’inchiesta recente intitolate «Cupola», dove l’altro politico interessato, ma non indagato, è il grillino Pasquale Pesare (ora indipendente), ma in quella precedente, sempre coordinata dalla direzione distrettuale antimafia salentina denominata «Impresa» che ha aperto poi le porte allo scioglimento del comune Messapico per infiltrazioni mafiose.

A svelarlo è il consigliere comunale di minoranza, Cosimo Breccia che ha pubblicato sui social la foto di un documento riservato in cui si legge che nel corso delle indagini sarebbe emersa una intercettazione telefonica con un boss riguardante un ipotetico scambio politico elettorale. La foto oscura i nomi sia del boss che del consigliere comunale.

«Caro sindaco, io aspetto sino a lunedì, poi procedo a modo mio», scrive Breccia sempre su Facebook.

Sicuramente la questione, delicatissima a quanto pare, riguarda il contenuto di una Pec che Breccia ha inviato due giorni fa al sindaco Gregorio Pecoraro e al presidente del Consiglio Gregorio Dinoi, per chiedere un incontro tra tutti i capigruppo, il sindaco e il consigliere interessato all’intercettazione. «Non so se il sindaco è a conoscenza di tutto ciò ma per dovere di Cittadino e di Amministratore ritengo sia giusto informarlo vista la gravità della cosa; Manduria non può e non deve permettersi altri scandali», scrive Breccia in quel post nascondendo ancora il nome del consigliere. «La cosa più raccapricciante – scrive in proposito - è che costui appartiene a quella fazione che più si è sempre dichiarata casta e pura additando me come improponibile».

Lunedì il segreto si potrebbe svelare se nel frattempo, come afferma il leader di Manduria Noscia, il sindaco non dovesse dare risposte. Nel frattempo si possono fare solo deduzioni su chi possa essere il politico intercettato: intanto sicuramente non si tratta di un indagato perché tra tutti gli inquisiti di quell’inchiesta nessuno oggi occupa i banchi del consiglio.