Mozione di Puglia per salvare la Nefrologia. Il sindaco assicura: chiusura temporanea

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Roberto Puglia, ha chiesto la convocazione urgente dei capigruppo consiliari per affrontare il problema della chiusura del reparto di nefrologia del Giannuzzi. «Avendo appreso dell’ennesimo tentativo messo in atto dalla politica regionale pugliese che porta alla chiusura del reparto – scrive Puglia nella richiesta - chiedo l’immediata convocazione per proporre in Consiglio Comunale una mozione unanime contro una tale scellerata decisione che penalizzerebbe in maniera pesante la sanità manduriana e dell’intero versante orientale della Provincia di Taranto».



Il sindaco Gregorio Pecoraro, da parte sua, ha già fatto sapere di non credere alle cattive intenzioni di chi governa la sanità in Puglia e nel tarantino e definisce «voci di corridoio» quelle della chiusura in atto. Ed ecco la «verità» di Pecoraro. «Il reparto di Nefrologia NON CHIUDE (lo scrive proprio in stampatello)» e come riferito dal dottor Rossi «la direzione sanitaria del presidio ha ritenuto assegnare il personale medico e infermieristico a supporto dei reparti Covid fortemente in sofferenza perché in Nefrologia c’era un solo ricoverato, anche considerando il fisiologico rallentamento dell’attività a cavallo del periodo Pasquale». Per il sindaco Pecoraro, insomma, si tratta «di una sospensione temporanea».



Dopo Pasqua, insomma, la Nefrologia dovrebbe riaprire così come, sempre secondo le sue convinzioni, «il Marianna Giannuzzi che sarà elevato a ospedale di primo livello», quando sarà sconfitto il Covid.