Casto: sapremo mai quanti stabili pubblici sono in uso ai privati?

«Il Comune renda pubblico l’elenco degli immobili di sua proprietà concessi a privati, associazioni e organismi in genere». E’ la richiesta del movimento politico «Azione Messapica» che affida all’architetto Andrea Casto l’azione di trasparenza che l’amministrazione comunale non ha mai fatto. La proposta della formazione politica rappresentata in Consiglio comunale dall’avvocato Dario Duggento, nasce dalla pubblicazione su La Voce di Manduria della notizia sull’avviso pubblico aperto dalla Prefettura di Taranto per la ricerca di locali dove trasferire gli uffici del Commissariato di Polizia di Manduria sotto sfratto esecutivo per fine locazione.

«Come ho detto milioni di volte – scrive Casto – perché non pubblicano sul sito ufficiale del Comune tutte queste bellissime concessioni di beni pubblici per vedere a che condizioni sono state sottoscritte e soprattutto se sono scadute, se si paga l'affitto eventuale, se sono decadute per mancato rispetto dei patti?». L’architetto si riferisce a «chioschi, locali, immobili in mano a privati e di cui i cittadini non possono conoscere nulla. E’ assurdo», conclude.

