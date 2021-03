San Pietro in Bevagna e Colimena Bandiera Blu, il desiderio del consigliere Puglia

Il consigliere comunale Roberto Puglia a nome del suo gruppo “Fratelli d’Italia” ha presentato una mozione che impegna l’amministrazione Pecoraro a presentare la candidatura per il riconoscimento della Bandiera Blu al litorale manduriano.

“Il marchio Bandiera Blu – si legge nella richiesta – rientra tra quelle significative iniziative idonee a pubblicizzare e promuovere il territorio dal punto di vista turistico e ambientale e rappresenta un prestigioso volano per il turismo con significative ricadute economiche per le strutture turistiche presenti e quindi un sostegno indiretto in un periodo di crisi economica del settore”.



Se la proposta sarà accettata dalla maggioranza di governo, la mozione dovrà essere poi portata in Consiglio comunale per l’approvazione. Bisognerà poi inoltrare ufficiale candidatura alla FEE-Italia, Foundation for Environmental Education, che aprirà le procedure per la verifica dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere presentata entro dicembre 2021 per essere selezionati per l’assegnazione della campagna 2022.