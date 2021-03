Ferretti:  "Il no alla modifica del PIP è una condanna per lo sviluppo di Manduria"

L’Amministrazione Pecoraro, nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, ha bocciato la mozione presentata dall’avvocato Francesco Ferretti - consigliere comunale della Lega - inerente la modifica del regolamento comunale che norma il PIP - Piano degli insediamenti produttivi.



Così il consigliere esprime la sua amarezza per la bocciatura. «La zona industriale di Manduria – dice - non è mai decollata e la mancanza di alcune opere d’urbanizzazione, nonché l’impossibilità di insediamenti commerciali lasciano il PIP ad esclusivo appannaggio della attività industriali ed artigianali. Queste sono alcune delle cause che condannano la Terra dei Messapi ad una oggettiva marginalità nel tessuto economico salentino».



Il consigliere Ferretti ha poi aggiunto: «La Lega ha ben chiara la strada da percorrere per consentire a questa comunità un miglioramento delle condizioni economiche e sociali, in una prospettiva di medio periodo, ma il Sindaco Pecoraro ha deliberatamente scelto la strada della preclusione. Consentire l’insediamento di attività commerciali nella zona industriale è una occasione imprescindibile per creare occupazione e sviluppo. Eppure la maggioranza si è trincerata dietro strumentali veti, condannandoci di fatto all’isolamento. Quello di Pecoraro – conclude Ferretti - è un no alla crescita e alla costruzione di nuove opportunità, argomentato con motivazioni politiche inconsistenti e avallate da un parere del tecnico comunale che ho puntualmente confutato con motivazioni legali e tecniche, esibendo norme e delibere di altri comuni che hanno approvato la detta trasformazione con semplice delibera di consiglio comunale».