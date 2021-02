Anna Macina sottosegretario di Stato, per Manduria ha condotto battaglie per l'ambiente

La deputata del Movimento 5 Stelle di Erchie, Anna Macina, è stata nominata sottosegretario alla giustizia del governo Draghi. La parlamentare è stata componente della commissione affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni, della giunta per il regolamento e della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Eletta nella circoscrizione Puglia collegio di elezione Puglia 13 di Brindisi, la grillina di professione avvocato si è occupata di alcuni problemi del territorio Messapico in particolare di problematiche ambientali. Ha presentato una interrogazione parlamentare sulla vicenda del depuratore consortile Manduria-Sava ed ha patrocinato due esposti alla procura della Repubblica sullo stesso argomento. Per un periodo si è poi occupata della vecchia discarica Li Cicci chiedendo e ottenendo i dati sull’inquinamento in atto della falda.

Sempre per il comune di Manduria ha cercato, non riuscendoci, di rendere pubbliche le ricevute dei rimborsi per il vitto e alloggio dei tre commissari straordinari che hanno amministrato il comune di Manduria dopo lo scioglimento della precedente amministrazione per infiltrazione mafiosa.

Fedelissima del ministro Di Maio sin dal suo ingresso in Parlamento, il nome di Macina è entrato nella lista dei sottosegretari che il Movimento dei 5Stelle ha consegnato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garopoli.