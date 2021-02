Il vicesindaco assente perché in isolamento fiduciario: contatto stretto con una positiva

Il coronavirus sfiora la giunta del sindaco Pecoraro. Il suo vice, Vito Andrea Mariggiò, è sottoposto da giorni al regime di isolamento domiciliare fiduciario. Il professore che dirige un istituto comprensivo a Torre Santa Susanna, avrebbe avuto contatti diretti con una sua collaboratrice risultata poi positiva al tampone molecolare. Non si hanno notizie sull’esito del tampone a cui Mariggiò è stato sicuramente a sua volta sottoposto.

Si spiega così la sua assenza dall’attività amministrativa che alcuni osservatori politici avevano attribuito a possibili frizioni interne alla maggioranza come conseguenza del massiccio ingresso in Consiglio comunale del partito dei Verdi che ha sequestrato in blocco il gruppo di eletti nella lista del movimento «Città Più», privato così di rappresentanza nella massima assise cittadina, di cui Mariggiò è stato fondatore e presidente sino alla sua nomina in giunta.

Il primo a dare una indicazione sulle reali cause dell’assenza del vicesindaco, è stato il social media manager e portavoce del sindaco, Roberto Dostuni che su Facebook ha attribuito a «motivi di salute» l’assenza di Mariggiò.