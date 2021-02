Centri commerciali per valorizzare la zona industriale, la proposta di Ferretti

Dare la possibilità alle attività commerciali in genere per dare vitalità e sviluppo alla zona industriale. È quanto chiede da tempo il consigliere comunale della Lega manduriana, Francesco Ferretti. Già promotore nella trascorsa amministrazione politica (sindaco Roberto Massafra) di una proposta simile che non è andata in porto per poco, l’esponente leghista riprende la stessa battaglia che a quanto pare non suscita l’interesse sperato nella maggioranza. Ferretti, infatti, ha presentato una proposta ufficiale con richiesta di ordine del giorno che non sé stata ancora presa in considerazione.



«Basterebbe aggiungere la parola “commerciale” al regolamento della zona industriale – spiega Ferretti – per permettere ai lotti ancora disponibili (la maggioranza di quelli previsti), di diventare appetibili per investimenti di centri commerciali, locali pubblici, multicinema, centri direzionali, uffici e così».

Nel 2017 il consigliere comunale, forte del suo assessore di riferimento di allora, Claudio Digiacomo, riuscì a far preparare la proposta di delibera che fu approvata dalla competente commissione consiliare pronta per essere portata in Consiglio comunale per la modifica di sette punti. «In tutte le parti dove si legge “imprese industriali e artigianali” – spiega ancora Ferretti -, si aggiungerebbe “e commerciali”».



La deliberà non approdò mai in Consiglio perché qualche settimana dopo il sindaco Massafra fu sfiduciato dai suoi e fu costretto a dimettersi.