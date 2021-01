Breccia mostra le bollette pagate che annullano i motivi di incompatibilità

«Ecco le ricevute, ecco la prova che è tutto un tranello dei due Gregorio e dei loro yesman che hanno alzato la mano aprendo il procedimento della mia incompatibilità senza nemmeno leggere le carte». Mimmo Breccia, cacciato dal Consiglio comunale dell’altro ieri nel momento in cui veniva dichiarato incompatibile per un presunto debito con l’erario tributario del comune, mostra così le ricevute del versamento che sana la sua posizione con i tributi e fa decadere gli estremi della non compatibilità. Insieme alle ricevute del pagamento, il consigliere mostra anche la lettera protocollata tramite Pec al comune il giorno stesso del pagamento vale a dire tre giorni prima che si riunisse il Consiglio, abbondantemente in tempo quindi per ritirare il punto all’ordine del giorno. «Invece no, dovevano umiliarmi sbattendomi fuori dall’aula», insiste Breccia che ieri pomeriggio ha avuto un incontro con un avvocato per denunciare l’accaduto. Non solo per la incompatibilità impropria, ma anche per la sua cacciata dall’aula. Un atteggiamento della maggioranza Pecoraro che ha lasciato stupiti molti manduriani non necessariamente simpatizzanti del movimento «Manduria Noscia». Due pareri per tutti, quelli espressi pubblicamente dal presidente del movimento politico «Manduria Migliore», Girolamo Vergine e dell’ex sindaco democristiano, Enzo Caprino.

Il rimo scrive:



«Credo che valutare l'incompatibilità effettiva dei consiglieri sia un diritto ed un dovere del Consiglio Comunale e vada fatto, a prescindere da chi sia oggetto di tale valutazione. Premesso questo però, trovo assurdo espellere dall'aula il consigliere comunale sottoposto all'esame, impedendogli di rispondere alle accuse e quindi difendersi esponendo la sua versione dei fatti ed i documenti in suo possesso, una violazione bella e buona dei suoi diritti come persona, cittadino e consigliere, a cui va la mia totale solidarietà. Un'ennesima prova, se mai fosse stata necessaria, di quanto a volte la democrazia sia "opinabile", soprattutto da parte di chi amministra la cosa pubblica come se fosse cosa "sua"».

Anche Caprino si dice esterrefatto.