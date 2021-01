Il comune pubblica la rendicontazione degli eventi natalizi ma Breccia non è soddisfatto

«Che combinazione. Ieri esce la mia denuncia sui ritardi nella pubblicazione del resoconto delle spese degli spettacoli natalizie e ieri stesso pubblicano la determina. Peccato che è incompleta e poco chiara, forse avevano fretta». Il consigliere comunale Mimmo Breccia non è soddisfatto del contenuto della determina pubblicata ieri che doveva rendicontare i ventimila euro impegnati per lo svolgimento degli eventi natalizia organizzati dall’assessorato alla Cultura. «La rendicontazione riguarda meno di diecimila euro e non spiega se ce ne sarà un’altra o se è solo queste ed hanno risparmiato sull’investimento», spiega Breccia che evidenzia alcune incongruenze della determina.

«A parte la cantante Ludmilla Ignatova che ci è costata 542 euro e l’attore comico Roberto Ciufoli altri 1800, e qualche professionista locale – fa notare il consigliere – l’atto pubblicato non dice quanto è costata l’intervista allo scrittore Missiroli, l’attore Chiarello e la Tombolata».

Breccia chiede poi di sapere «perchè anche quest la determina non spiega», se i circa 3.100 euro versati ad una libreria di Manduria siano serviti a finanziare le letture di fiabe recitate, sicuramente gratuitamente, da manduriani noti e meno noti tra cui lo stesso sindaco Pecoraro.