E gli aggiornamenti sui contagi a Manduria? Il comune decide che è meglio non diffonderli

Il Comune di Manduria non comunica più i dati sulla diffusione del virus nella popolazione. Dopo l’ultimo dato che risale al 16 gennaio che annunciava la presunta correzione dei report forniti dalla Asl, finalmente meno gravi di quelli ufficializzati (da 300 a 223), dal municipio si è deciso che è meglio nascondere la realtà, cattiva o buona che sia. I report vengono regolarmente trasmessi dalla Prefettura, ma secondo il sindaco che lo scrive, «con variazioni inverosimili tra un bollettino e l'altro».

Pertanto, decide sempre Pecoraro, «sospendiamo momentaneamente la divulgazione di questi numeri per non ingenerare confusione e far perdere ulteriormente di credibilità ai report Covid».

I manduriani devono quindi accontentarsi dei bollettini quotidiani che pubblica il Dipartimento epidemiologico della Regione Puglia che ieri alla provincia di Taranto assegnava 199 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Oppure dell’altro appuntamento quotidiano sul livello di ospedalizzazione del Marianna Giannuzzi fornito dalla Asl che ieri dava questo quadro: 49 pazienti Covid ricoverati nei vari reparti di medicina e 5 gravi in rianimazione.